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Geliştirdikleri oyun ile matematiği öğretecekler

Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
Geliştirdikleri oyun ile matematiği öğretecekler
ANKARA Kalkınma Ajansı (AKA), Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent iş birliğinde Matematik Öğrenimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması düzenlendi. 2019-2020 öğretim yılında koronavirüs sebebiyle okulundan uzak kalan ilkokul 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri için düzenlenen yarışmaya Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Mert Aladağ, ekip arkadaşlarıyla birlikte bir ayda geliştirdiği "Bilgelik Yolunda" adlı oyunla katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da desteklediği yarışmada 59 oyun, jüri tarafından hikaye, temaya uygunluk, öğreticilik, özgünlük, oynanış gibi kriterlerde değerlendirildi. 'Bilgelik Yolunda' birincilik kazandı.
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Geliştirdikleri oyun ile matematiği öğretecekler
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