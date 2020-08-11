Yıldırım düştü yollar kapandı

İZMİR ve Manisa'da sağanak yağış etkili oldu. İzmir'in Beydağ ilçesine bağlı özlem Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkarken, olayda ölen ya da yaralananın olmadı. Ödemiş'te Üç Eylül Mahallesi Fakülte Caddesi'nde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine ait binanın bahçesindeki 8 metre uzunluğunda beton duvarlar, rüzgar ve yağışın etkisiyle yıkıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duvarların yıkıldığı yerde çevre güvenliği aldı.Duvarların yıkılma sesini duyan İsmail Cankara, "Yaşadığımız bahçenin hemen karşısında bulunan Ödemiş Doğa Koruma ve Milli Parklar'a ait binanın bahçe duvarının yıkıldığını görünce hemen yetkililere haber verdik. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda beton duvar yıkıldı" dedi.Öte yandan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, şiddetli sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, bazı mahalle yolları kapandı. Alaşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmasının ardından yollar tekrar ulaşıma açıldı.