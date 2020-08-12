Ağrı tedavisi kişiye özel uygulanmalıdır

EKOL Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Günhan Güngör beyin ve sinir cerrahisinde tıpta gelişen yeni tedavi yaklaşımları hakkında bilgiler verdi. Ağrının kişisel bir deneyim olduğunu ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları gerektirdiğini belirten Opr. Dr. Günhan Güngör, "Uzmanlar tarafından detaylı muayeneden sonra ağrılı hastalar için uygun tedavi seçenekleri belirlenir" dedi. Kronikleşmiş ve uzun zaman süren ağrıların hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyerek, sosyal ve psikolojik problemlere neden olan önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Opr. Dr. Günhan Güngör, "Günümüzde bu tür rahatsızlıklara ameliyatsız ve ön planda hasta konforunu hedefleyen tedavi yöntemleri hızla gelişmiştir. Bu noktada ilk hedef hastayı bir an önce ağrısız şekilde sosyal hayata geri döndürmektir" diye konuştu. Bel fıtığı ağrılarında kullanılan enjeksiyonlar hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Günhan Güngör, "Bel ağrısı için farklı ilaçlar ve fizik tedavi yöntemleri ile yeterince düzelme elde edememiş ve ameliyat gereksinimi olmayan hastalarda uygulanır. Tedavide ilgili bölgeye genellikle lokal anestezik bir ilaç ve steroid enjekte edilir. Son dönemlerde bel ve boyun fıtıklarında ozon enjeksiyonları da yapılmaya başlanmıştır" ifadesini kullandı.