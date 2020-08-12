Aile şirketine ödül kazandırdı

YAŞAR Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan ve aynı bölümde yüksek lisansa devam eden Arda Yılmaz, eğitimi sırasında aldığı girişimcilik ve inovasyon eğitimleriyle aile şirketini bir adım ileri taşıdı. Öğrenciyken başladığı çalışma hayatında genel müdür yardımcılığına kadar yükselen Yılmaz, Küresel Rekabet Yarışmasında "2019'da Avrupa'nın En İyi Distribütörü" ödülünü kazandırdı. Doğru adımların ödül getirdiğini ifade eden Arda Yılmaz, "Yaşanan korona virüsü pandemisi sebebiyle ödül töreni gerçekleşememiş olsa bile bu gururu yaşamak bizi çok sevindirdi" diye konuştu.