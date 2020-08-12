Denizlispor’da mutlu son

SÜPER Lig'de üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Bülent Uygun ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, teknik direktör arayışına son verdi. Kayserispor'un teknik direktörü ile anlaşmaya varan yeşil siyahlı ekip Hırvat hocayla ön protokol imzaladı. Recep Niyaz da alt yapısından yetiştiği ve büyük başarılara imza attığı Denizlispor ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Denizlispor geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren Ganalı Patrick Twumasi ile ilgileniyor. Yeşil siyahlılar, Twumasi ve kulübü Alaves ile irtibata geçti. Transfer komitesinin Twumasi'ye 3 yıllık sözleşme önerdiği, Ganalı oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İyi bir kaleci arayan Horozlar Beşiktaş'ın anlaşamadığı Konyasporlu Serkan kırıntılı ile de görüşüyor.Denizlispor'da yönetim takıma en az 10 takviye yapılacağını açıkladı. Yönetim Mustafa Yumlu ile yeniden anlaşırken Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru ile de el sıkıştı. Yeşil-siyahlılarda sözleşmesi biten Olcay Sahan, Marc Kibong Mbamba ve Zakarya Bergdich'in durumları ile ilgili son kararı göreve gelecek teknik adam verecek. Denizli'de Murawski, Lopes, Zakarya, Sacko, Aıssatı'nin sözleşmeleri ise devam ediyor.