Alev savaşçıları güne dua ederek başlıyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, mesailerine geleneksel hale getirdikleri dua ile başlıyor. Geçmişten günümüze geleneği sürdüren ekipler yaptıkları çalışmalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dualarını ederek mesaiye başlıyorlar. Vardiya sistemiyle çalışan ekiplerden mesaisini tamamlayan personeller, her sabah ettikleri duaların ardından evlerine, ailelerin yanına sağ salim gitmenin mutluluğunu yaşarken, mesaiye başlayacak olan personeller ise arkadaşlarının mutluluğunu paylaşarak görevlerinin başına geçiyor.