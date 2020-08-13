Denizlispor’da gündem kaleci

SÜPER Lig'de teknik direktörlük görevine Robert Prosinecki'yi getirip iç transferde Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz ve Recep Niyaz'la yeni sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, dış transferde gündeminin ilk sırasına kaleci takviyesini aldı. Yönetim, Cenk Gönen ve Serkan Kırıntılı'ya kanca attı. Denizli'de daha önce Süper Lig deneyimi yaşayan 32 yaşındaki Cenk, 2010-11 sezonunda kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli kazandırıp Beşiktaş'a transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi siyah-beyazlıların ardından uzun yıllar Galatasaray ve Malaga'da görev yaptıktan sonra, geçen sezonun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da geçirip serbest kaldı. Serkan Kırıntılı ise Adanaspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'un ardından son 5 yılda İttifak Holding Konyaspor'da oynadı.