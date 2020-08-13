En iyisini yapacağız

üper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Göztepe'de "Şartlar oluşursa Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasıyla tekliflere yeşil ışık yakan Başkan Mehmet Sepil, konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. "Şu an bitmiş, sonuca yakın henüz bir şey yok. Olduğu zaman ilk camiam ile paylaşacağım, ilk onların görüşünü alırım" diyen Sepil, şunları kaydetti:"KENDI iş hayatımda daha önce de bu tip görüşmeleri yürüttüm. Önemli fonlar ve gruplar ilgileniyor. Eğer olursa Göztepe için çok iyi olacak, Türk futbolu için çok iyi olacak. Bunun takibini profesyonel bir şekilde sürdüreceğiz ama aynı zamanda hayat devam ediyor, yakında lig başlıyor, taraftarımız endişeleniyor. EN iyi şekilde, geçmişte aldığımız derslerden de faydalanarak önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. Takımdan birçok oyuncu ayrıldı. Atanımız, tutanımız gitti. Birçok pozisyona transfer yapacağız. Türk futbolu çok değişik, çok maçlı, çok zor bir seneyi yaşayacak. Bu süreçte en iyisini yapmaya çalışacağız."GÖZTEPE'DE sözleşmeleri bitmesine rağmen kontratlarındaki opsiyonlar kullanılan Berkan ve Titi'nin yanı sıra bonservisi için Medipol Başakşehir'le anlaşmaya varılan Soner, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yeni sezonu açan takımla antrenmanlara başladı. Yine opsiyonları kullanılan Napoleoni ve Mossoro da hafta sonuna kadar takıma katılacak. Göz-Göz, takımda kalan bu futbolcularla ilgili resmi açıklama yapacak. Sarı-kırmızılılar, Beto, Castro, Jerome, Reis, Wilczek, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi sona eren Serdar Gürler'le yollarını ayırmıştı. İzmir temsilcisi transferde önceliği kale ve forvete verecek.