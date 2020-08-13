En pahalı suya itiraz edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2020'den itibaren geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 11,76 oranında zam yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer başkanlığında yapılan 'Ağustos Ayı 1'inci Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan karar, İzmir'deki su bedelleriyle ilgili eleştirilere neden oldu. Özellikle pandemi dönemini evde geçiren İzmirliler, hava sıcaklığının artmasıyla su tüketiminin de arttığını söyleyerek, yüksek su faturasına tepki gösterdi. Geçen ay 120 lira su faturası ödediğini belirten Engin Şen, diğer ay gelecek faturayı merakla beklediğini belirterek, "Faturam pandemi döneminde çok yüksek geldi. 120-130 lira fatura ödedim. İtiraz etmek için belediyeyi aradım. Ortalamaya göre hesaplandığını öğrendim. 30-40 lirası sadece vergi kesintileri. Geçen ay gelen faturayı inceledim. Çevre atık bedelleri kesildiği yazıyor" dedi. Kullanım bedelinin dışında ödenen vergilere de tepki gösteren Şen, "Zaten Türkiye'nin en pahalı su faturasını biz ödüyoruz. İzmir'de 81 vilayetin en pahalı suyu kullanılıyor. Bu durumdan memnun değilim. Bir dahaki faturalara bakarım. İtiraz ederim. Bina olarak da karar aldık. Faturaya itiraz edeceğiz" diye konuştu. Selçuk Uçar da "Pandemi süresince 300 lira fatura geldi. İtiraz ettik, şikâyette bulunduk. 'İlgileneceğiz' dediler ama kimse dönmedi. Dükkan açtık 10 gün için 2 bin lira fatura geldi. Temmuz ayında 10 güne 2 bin lira ödedik. Şimdi de karar alınmış yüzde 11 civarı zam yapıldı. Bakalım önümüzdeki ay ne gelecek? Evde 2 kişiyiz 300 lira fatura çok" dedi. İzmir'de 2 kişilik ailesi olmasına rağmen yüksek su faturalarına maruz kaldıklarını anlatan Hasan Kazlı, "Bana son fatura 80 lira geldi. 2 kişiyiz. Daha önce 35-40 lira ödüyordum. Faturama bakıyorum. Kullanım değişmiyor. Ama hep artıyor ödediğimiz para" diye konuştu. Filiz Gümüş ise, "Neden Türkiye'nin en pahalı suyunu biz içiyoruz. Zaten pandemi döneminde zor günler yaşıyoruz. Büyükşehir zor dönemi daha da zorlaştırdı" dedi.İZMİR'DE çok sayıda vatandaş, zamlı faturalara itiraz edeceğini söyledi. Bazı İzmirliler de sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. İşte o tepkilerden bazıları:TROJAN: Halkçı başkan halkçılığı yanlış anlamış.CHEROKEE: İzmir'de Tunç Başkan CHP'nin son şansıydı. CHP İzmir'i çantada keklik olarak gördüğü sürece artık oy moy yok...ENGİN ŞEN: En pahalı suyu kullanıyoruz. Ortalamaya göre hesaplanıyormuş. Bina olarak itiraz edeceğiz.DİLARA Oğuz: Tunç Soyer Aziz Kocaoğlu'ndan da beter çıktı!!!EZGİ: 34 TL'lik tüketime 100 TL ödüyoruz. Boşluk kalmadı başkan...OSMAN Enishte: Aman be kardeş ne yapacaksın su faturasını? Zaman 'Çav Bella' söyleme zamanı ;)