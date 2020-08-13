İdeallerinin peşinde koştu, başardı

YAŞAR Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle bitiren, ardından aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayan Müge Çavdan, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Lisans eğitiminde ilgi duyduğu Bilişsel Psikoloji 'ye lisansüstü eğitiminde "Algı" konusunu da ekleyen Çavdan, doktora için Almanya'daki Giessen Justus Liebig Üniversitesi'ne kabul edildi. Dokunma ve görsel algı alanında doktora eğitimine devam eden Müge Çavdan, ilk çalışmasıyla Tokyo'da düzenlenen 2019 Dünya Haptik (Dokunma/ Dokunsal) Konferansı'nda "en iyi öğrenci makalesi" ödülünü kazandı. Üniversite tercihi yapacak ve hala eğitimlerine devam eden öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çavdan, "Bence her zaman kendi isteklerini takip etsinler. En önemli şey onların ne istediği. Çünkü mutlu olmadıkları bir işi yıllarca yapmaları çok" dedi.