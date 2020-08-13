Karşıyaka’da Karas çatlağı

NG Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da basketbol şube başkanlığı görevine Ahmet Eriş'in yerine Dr. Cem Karas'ın getirilmesi tartışma yarattı. Taraftarlar, Fenerbahçe taraftarı olan Karas'ın daha önce sosyal medyada sarı-lacivertli takımın maçlarında ve ofisinde kulübün forma, şapka ve bayrağıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına büyük tepki gösterdi. Karas'ın Fenerbahçe tişört ve şapkasıyla fotoğrafını paylaşan taraftarlar, Karşıyaka'da bir şube başkanının farklı bir takım taraftarı arasından seçilemeyeceğini belirterek Başkan Turgay Büyükkarcı'dan kararından vazgeçmesini istedi. Yüzlerce taraftar, Büyükkarcı'ya şube başkanının değişmesi çağrısı yaptı. Kulüpte önceki yıllarda ve geçen sezon da ana yönetim dışından basketbol şubede yöneticilik yapan Cem Karas ise taraftara destek çağrısı yaptı. Karas, sosyal medyada, "Sonuna kadar Karşıyakalıyım. Lütfen kargaşa değil destek verin. Bekleyin ve görün" açıklamasını yaptı.