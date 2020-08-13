Tesadüfün böylesi

SBÜ İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Uzmanı Atakan Topuz, 30 yıl önce şu anda asistanı olarak görev yapan Irmak Atcı Doğdu'yu şimdi de onun kızını dünyaya getirdi. Uzman Doktor Atakan Topuz, asistanını dünyaya getiren hekimin kendisi olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyledi. Doğdu ile 4 yıldan bu yana yüze yakın doğuma birlikte girdiklerini ifade eden Atakan Topuz, "Doğumunu yaptırdığım bir bebeğin özellikle de meslektaşımın hamilelik kontrollerini üstlenmek benim için ayrı bir mutluluktu. Doğumuna kliniğimizdeki tüm doktorlarla beraber girdik. Çünkü Irmak bizim için özel bir insandı. Onun bu mutlu anında yanında olmak istedik" dedi. Asistan hekim Irmak Atcı Doğdu, "Beni dünyaya getiren Atakan Topuz, doğum öncesi ultrasondan kontrol yaparken kızımı 'torunum' diye seviyordu. Hamilelik sürecimde de doğum anında da beni yalnız bırakmadı" diye konuştu. Doğdu'nun annesi Tülin Kılınçkaya da yıllar önce kızını dünyaya getirdiği doğumda Dr. Topuz'un kendisine çok destek verdiğini söyledi.