90 dakika kazığı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Başkan Tunç Soyer'in teklifiyle Bergama tarihi Asklepion Tiyatrosu'nda yapıldı. Suya yüzde 11 zam yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda İzmirlilere büyük kolaylık sağlayan '90 Dakika' uygulamasını kaldırma kararı aldı. Meclis onayına sunulan önergeye göre; tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılırken, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50'şer kuruş ödenmesi öngörülüyor. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Meclis onay verirse ilk biniş ücreti 3.56 TL'den 3.46 TL'ye çekilecek. Tüm ulaşım araçlarını kullanan ve tam tarifeyle biniş yapan vatandaşlardan, birinci ve ikinci aktarmalarda 0.50 TL aktarma ücreti alınacak. Böylelikle 90 dakika Aziz Kocaoğlu döneminde uygulanmaya başlanan ve 12 yıldır herkesin büyük memnuniyetle kullandığı 90 dakika uygulaması Tunç Soyer döneminde kaldırılmış olacak. Yeni tarife önergesi Plan Bütçe ve Tüketici komisyonlarına incelemesine sunuldu. Önerge, komisyonların incelemesi sonrası meclise sevk edilecek ve bugün toplanacak mecliste oylanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşımın 1 kuruş olması için verilen önerge de Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Büyükşehir'in kararına tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Yeni düzenleme teklifiyle İzmir'de 90 dakika uygulaması fiilen sonlandırılmış olacak. Geçtiğimiz dönemde ulaşımda tapılan değişikliklerle İzmir'de bir yerden başka bir yere gitmek için en az iki ulaşım aracı değiştirmek gerekiyor. Hal böyle olunca indirim gibi görünen 10 kuruşun yerine aslında vatandaşın cebinden ilk biniş için 40 kuruş, sonraki binişleri için 50 kuruş çıkmış olacak. Bütün kenti aktarmalı ulaşım çilesine sürükleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi bir de bu çileden para kazanma çabasına girmiş görünüyor. Bu, kabul edilebilir bir belediyecilik anlayışı değildir" diye konuştu.Öte yandan yaklaşık 12 yıldır uygulanan sistemin değişeceğinin gündeme düşmesi üzerine İzmirliler tepkilerini sosyal medyadan göstermeye başladı. #90dakikamadokunma etiketiyle Büyükşehir Belediyesi'ne tepkilerini dile getirdi. Nostradamus35 adlı kullanıcı, "Adım başı aktarma yapıp sonra 90 dakika uygulamasını kaldırmak. Küçük beyinlerinizle zam yapmanın mantığını değiştiriyorsunuz. Gizli zamlarla sadece kendinizi ve sizin aklınızdakileri kandırırsınız Tunç Bey" diye yorum yaptı. Umut Keleş isimli vatandaş, "İzmirlinin hayatı aktarmalarda geçmezmiş gibi şimdi de 90 dakika uygulaması sona erdiriliyor. Tunç Soyer seçim vaadinde '90 dakika uygulaması devam edecek' demişti. Şimdi 90 dakikana sahip çık" diye tepki gösterirken, Gölge isimli kullanıcı, "Yoksa İzmir halkı seni o koltuğa layık gördüğü gibi o koltuktan indirmesini de bilir. Bir sonraki seçimde bunu unutmaz İzmir hafızası" dedi. Özlem Smyrna, "Tunç Soyer sana İzmir halkından oy moy yok. Halkı güzel sömürüyorsun" derken, Nafis, "Bazen iki, bazen 3 vesait işe gidip geliyoruz. Ya yolumuzu tek vesait yap, ya da 90 dakikama dokunma" diye yorum yaptı. Denizizmir de, "Halkçı başkan online mı? diyerek Soyer'i eleştirdi.