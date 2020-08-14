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Adeta zamanla yarıştılar

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Adeta zamanla yarıştılar
BALIKESİR'DE Edremit Özel Körfez Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde koroner kalp hastalığı ve karaciğer yetmezliği tanısı ile yatmakta olan R.D. (59) aniden fenalaştı. Hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim Araştırma hastanesine nakli için 112 Komuta Kontrol Merkezi ve İzmir 112 nakil birimi tarafından yer bulundu. R.D.'nin Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile İzmir'e havadan nakli gerçekleştirildi. Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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Adeta zamanla yarıştılar
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