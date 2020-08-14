Eğlenceyle lezzeti bir araya getirdiler

ÇEŞME Ayayorgi koyunda faaliyet gösteren Cozy Çeşme, gurme lezzetleri ve deniz keyfiyle tatilcileri ağırlıyor. Deneyimli bir ekiple hizmet verdiklerini söyleyen Cozy Çeşme İşletme sahipleri İlyas Köse ve Özcan İçli, başta hijyen olmak üzere konforlu ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken mekanda konuklarını Eylül ayında da ağırlamaya devam edeceklerini söyledi. Sosyal mesafe ve diğer tüm hijyen kurallarına uyarak dizayn edilen mekanla ilgili bilgi veren Özcan İçli, "Ayayorgi koyunun en güzel yerinde yer alan Cozy Çeşme'de plaj, eğlence ve lezzet bir arada sunuluyor. İtalyan mutfağı ile ön plana çıkan işletmemizde risotto, ıstakoz, deniz mahsüllü salata ve deniz mahsüllü diğer spesiyallerimizi beğeniye sunuyoruz. Geceleri ise unutulmaz 80'ler 90'lar müzikleri eşliğinde yemek ve eğlence ile konuklarımızı ağırlayoruz. İşletmemizde Yomumu Frozen ve Türkiye'nin sevdiği cheesecake markası Cafe Ponte de yer alıyor" diye konuştu.