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Eşeler Mahallesi karantina altında

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Eşeler Mahallesi karantina altında
BALIKESİR'İN Kepsut ilçesine bağlı kırsal Eşeler Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı. Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir Kepsut ilçemize bağlı Eşeler mahallesinde Covid- 19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12.08.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır."
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Eşeler Mahallesi karantina altında
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