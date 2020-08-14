Göztepe’den Bolat atağı

Kaleci Beto ile yollarını ayırdıktan sonra kalesini güvenli ellere teslim etmek isteyen Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş 'ın da listesinde yer alan milli eldiven Sinan Bolat'ı transfer etmek için harekete geçti. Son olarak Belçika'nın Royal Antwerp FC takımında görev yapan Sinan, Kayserispor ve Galatasaray'da oynamış ancak kariyerinin büyük bölümünü yurt dışında geçirmişti. Futbola Belçika'da başlayan Milli file bekçisi; Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te görev yaptı. Göz-Göz'ün kaleci listesinde Mallorca'da görev alan eski Beşiktaşlı İspanyol kaleci Fabri, Kayseri'den Lung, Başakşehir'den Volkan Babacan ve Denizli'den ayrılan Stachowiak da var.LEO ile lig bitmeden sözleşmesini fesih eden, Beto, Castro, Reis, Serdar, Jerome, Deniz Kadah ve Wilczek ile yollarını ayırıp Napoleoni, Titi, Mossoro, Berkan ve Soner'le yeniden anlaşan Göztepe'de yönetim Borges'le Tripic'i de gözden çıkardı. Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle Borges'i kesin olarak takımda düşünmediği, yönetimin sözleşme feshi konusunda oyuncuyla masaya oturacağı vurgulandı. Göztepe'de orta saha Andre Poko'nun da durumunun belirsiz olduğu ancak Palut'un Poko'nun gitmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.