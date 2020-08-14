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Kahveci esnafı destek bekliyor

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Kahveci esnafı destek bekliyor
BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan ardından çeşitli hijyen kurallarına uyulması koşuluyla hizmet vermeye başlayan kahvehanelerde esnaf devletten yardım elini uzatmasını istiyor. Bandırma Kahveciler Otelciler Odası Başkanı Ömer Özışıkyıldız, 500 yıllık bir kültürün ürünü olan kahvehanelerin koronavirüs pandemisi sürecinden çok zarar gördüğünü ifade etti, "Gerekli tedbirler alınmak suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesi, ekonomik taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.
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Kahveci esnafı destek bekliyor
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