Rektör Kuş’tan öğrencilere BAÜN daveti

BALIKESİR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, tercih döneminin son günlerine girilirken, üniversitenin sunmuş olduğu olanaklar hakkında bilgiler vererek, aday öğrencileri Balıkesir Üniversitesi ailesine katılmaya davet etti. 12 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ile 23 araştırma ve uygulama merkezi bulunan BAÜN'de Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; üniversitenin, sunduğu akademik çalışmaların yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanakları ile yeni öğrencilerini beklediklerini dile getirdi. Üniversite tercih dönemlerinde öğrencilerden yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "Üniversitemiz; eğitimde, bilimde, sanatta çağdaşlığı hedef edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda üniversitemiz, faaliyet gösterdiği her alanda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif kapasiteye sahip, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmektedir" diye konuştu.