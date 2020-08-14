Silajlık mısırda verim bereketi

SÜT üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden olan İzmir'de önemli yem kaynaklarından silajlık mısırda hasat sezonu başladı. Yılda iki defa ürün alınabilen İzmir'in Torbalı ilçesinde temmuz hasadı için ekimler nisan ayının sonunda yapıldı. Suyu çok seven bu ürünün yetişmesi için bölge genelinde damlama sistemi kullanılıyor. Tarımda makineleşmenin etkisiyle artık silajlık mısırlar da büyük makinelerle hasat ediliyor. Boyları 3 metreyi aşan mısırlar, hasat makinesinden biçildikten sonra kamyonlarla hayvan çiftliklerine gidiyor. Çiftliklerdeki çukurlara atılan mısırlar kış aylarında hayvanların yem ihtiyacını karşılıyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir'in 3,1 milyon ton silajlık mısır üretimiyle ilk sırada yer aldığını söyledi. Özen, "Verimli bir besicilik yapmanın en önemli şartlarından biri hayvanların dengeli beslenmesidir. Yeşil ve suca zengin bitkilerle beslenen hayvanların besi ve süt değerleri de yüksek olmaktadır" İzmir'de 2019 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Ödemesi kapsamında toplam 11 bin 50 çiftçiye 50 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini aktaran Özen, "Bu kapsamda silajlık mısır üretimi yapan 9 bin 825 üreticimize toplamda 42 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır." dedi.