Yerli ve milli hafif kargo aracı geliyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Tekno CTP şirketi, enerji tasarrufu sağlayan, aktif navigasyon sistemine sahip yerli ve milli elektrikli hafif kargo taşıma aracı üretmek için çalışmalara başladı. Üniversitenin Mühendislik Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ve öğrenciler, 2016'da elektrikli arabaylayla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmaya başladı. Çalışmalarında başarıya ulaşan ekip, bir yıl sonra üniversite bünyesinde elektrikli otomobilin prototipini üretmeyi başardı. Elektrikli araçların üretimi konusunda önemli çalışmalara imza atan ekip, 2 ay önce elektrikli hafif kargo taşıma aracı çalışmaları yapan Tekno CTP şirketiyle görüşmelere başladı. Öğretim üyeleri ile öğrenciler, firmanın tasarımını yaptığı prototip aracı, trafiğe çıkmaya uygun hale getirecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, elektrikli araç geliştirme konusunda birçok üniversite ve kurumun çalışma yürüttüğünü söyledi.30 kişilik ekibin çalıştığını ifade eden Şahin, "Yüzde 100 elektrikle çalışabilen, küçük kompak tarzda araç olacak. Bu tip araçlarda kullanılan motorlar Çin ve başka ülkelerden geliyor. Biz aracımızda yerli ve milli elektrikli motoru üretmek istiyoruz. Sadece pili başka bir ülkeden alacağız. Onun dışında kullanılacak parçaların yüzde 90'ının yerli ve milli olmasını istiyoruz. 2 ay içinde deneme çalışmalarına da başlayacağız. Bir yıl içinde ise tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Tekno CTP şirketi yetkilisi Burak Kurtuldu ise firmalarının 30 yıldır karavan imalatına ilişkin yedek parça üretimi yaptığını söyledi. Dünyada elektrikli araçlara eğilimin arttığına dikkati çeken Kurtuldu, bunun üzerine kargo firmaları için bu tarz araç geliştirmek amacıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.