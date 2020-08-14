Zeus sunağı için İzmir tek yürek

BERGAMA tarihi Asklepion Tiyatrosu'nda yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında önemli bir karar alındı. Zeybek gösterisiyle başlayan toplantıda konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama'dan kaçırılarak Almanya'ya götürülen Zeus Sunağı'nın kendi öz vatanı Bergama'ya getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme yaptığını ve uluslararası diplomasinin başlatılması için bakanlık nezdinde çalışma yapılacağını açıkladı. Başkan Tunç Soyer de Zeus Sunağı'nın kente getirilmesi için çalışma yapılmasını destek verdi. Çalışmayı meclis üyelerinin oylarına sunan Başkan Soyer'e, meclis üyeleri alkışlarıyla destek verdi. Oylamanın ardından konuşan Soyer, "Zeus Sunağı'nın tekrar Bergama'ya dönüşü için bugünden itibaren el birliğiyle çalışmaya başlıyoruz. Hemen bir komisyon kuracağız. Tüm meclis üyelerimizin altına imza atacağı bir talep metni oluşturup, hep birlikte Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.