Al alpaslan’ı ver harun’u

Süper Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli yıldız Beto'yla yollarını ayıran Göztepe, 1 numaralı forma için arayışta. Göztepe, Fenerbahçe'de 2018-19'da birinci kaleci olup geçen sezon Altay Bayındır'ın arkasında yedek bekleyen Harun Tekin, Belçika ekibi Antwerp'in yanı sıra A Milli Takım kadrosunda da yer alan Sinan Bolat ve Konyaspor'dan ayrılacağı öğrenilen Serkan Kırıntılı için nabız yokluyor. Bu isimlere Süper Lig'den Beşiktaş dahil birçok kulübün daha talip olması transferde Göz- Göz'ün işini zorlaştırıyor. Harun'un transferinin stoper Alpaslan Öztürk'e talip olan Fenerbahçe'yle takas yoluyla gerçekleşebileceği iddia edildi. Tecrübeli futbolcu için Galatasaray'ın da nabız yokladığı öğrenildi.

GOLCÜ HAREKATI



Golcüleri Jerome, Deniz Kadah ve Wilczek'i gönderen Göztepe, forvet arayışlarına hız verdi. Lille'den Remy, Ankaragücü'nden Rodrigues, Başakşehir'den Robinho ve Udinese'den Teodorczyk için nabız yoklayan yönetimin İsveçli golcü Muamer Tankovic'le de ilgilendiği bildirildi. İsveç'te Hammarby'den ayrılan 25 yaşındaki Boşnak asıllı kanat forvet, 15 maçta 7 gol attı. Bu arada Kayserispor'un Brezilyalı golcüsü Pedro Henrique'nin menajeri Cesar Santana, Göztepe'den teklif aldıklarını belirterek, "Kayserispor ile görüşüp kararımızı vereceğiz" dedi. Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen 30 yaşındaki Pedro Henrique, geçen sezon 26 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında oynadı. Süper Lig'de 2028 dakika oyunda kalan Brezilyalı futbolcu 10 gol atarken 1 de asist yaptı.