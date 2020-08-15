Altay’da son hedef alıhan kubalas

TFF 1. Lig'de dış transferin en hareketli kulüplerinden biri olan Altay'da kurmaylar rotayı savunma hattına çevirdi. Cenk Özkaçar'ın Lyon'a gitmesi, kiralık olarak geçen sezon forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın Konyaspor'a dönmesi ve devre arası Fatih Karagümrük'ten gelen Abdülhamit ile anlaşma sağlamadı. İzmir ekibinin gündeminde Ankaragücü'nde görev yapan Alihan Kubalas'ın olduğu öğrenildi. Geçen sezonda başarılı defans oyuncusunu almak için Altay'ın girişimlere başladığı bildirildi. ABDÜLHAMIT VEDA ETTIALTAY'DA geçen sezon devre arasında Karagümrük'ten transfer edilen stoper Abdülhamit Yıldız, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı. Tecrübeli savunmacı ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük Altay'dan ayrılmış bulunmaktayım. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na, Yalçın Koşukavak hocama ve ekibine, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarımıza teşekkür ederim. Terimin son damlasına kadar bu formanın hakkını vermeye çalıştım. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun, saygılar" ifadelerine yer verdi. Abdülhamit, yarım devrede siyah-beyazlı formayla 11 karşılaşmada görev aldı.