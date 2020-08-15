‘Balıkesir Kuzusu’nun üretimi yaygınlaşacak

yıllardan bu yana ülkemizde "Balıkesir Kuzusu" diye bir kavram oluşarak büyükşehirlerde seçkin restoranlarda "Balıkesir Kuzu Eti"nin bir kalite göstergesi haline gelmesi üzerine Balıkesir Ticaret Borsası'nın önderliğinde coğrafi işaret ile koruma altına alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da küçükbaş hayvan üretimine destek olmak ve "Balıkesir Kuzu Eti" üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Kepsut ve İvrindi ilçelerinde, ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde "Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri" kuruyor. Öncelikli hedef kitlesi; dar gelirli ve küçük aile işletmeleri olacak bu tesislerde, Balıkesir Kuzusu coğrafi işaret kriterlerine uygun damızlıklar yetiştirilerek kırsaldaki üreticilerin damızlık ihtiyacı karşılanacak. Merkezlerin bünyesinde; hayvanların sağlık kontrolleri için veteriner hekimi, veteriner sağlık teknikeri, rasyonlarını hazırlamak ve üretim kayıtlarını tutmak için ziraat mühendisi ve hayvan bakıcıları bulunacak. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine kaliteli damızlık koç ve koyunu uygun fiyata temin etmenin yanında üreticilere; modern üretim, bakım ve besleme tekniklerinin de uygulamalı olarak gösterileceği merkezlerin kurulumu ve hayvan alımını gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, işletmelerini Kepsut ve İvrindi Belediyeleriyle birlikte yapacak.