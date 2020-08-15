Çeşme’de otluk alanda yangın

Çeşme ilçesinde, önceki akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangın sırasında tedbir amaçlı 4 sitenin tahliye edildiği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın alanında helikopterlerle yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, kendi gözlemine göre yaklaşık 150-200 hektarlık bir alanın zarar görmüş olduğu ihtimalinin bulunduğunu belirtip, "Gece boyunca hava araçlarının uçmaması bizim için dezavantaj oluşturdu. Akhisar'dan kalkan insansız hava aracımızla yangının kontrolünü yaptık. Sabah saatlerinden itibaren havanın ağarmasıyla beraber su atar helikopterlerimiz ve yönetim helikopterimizle beraber yukarıya çıktık ve çalışmaları yukarıdan bizzat koordine ettim. Memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen söndürüldü" dedi.