Doruk koşmak istiyor

Musküler Atrofi (SMA) hastalarının kullandığı ilaçların ödeme kapsamına alınmasıyla İzmir'de dört doz ilaç kullanan SMA Tip 2 hastası Doruk Çukurcu, beşinci doz için onay verilmesine karşın pandemi nedeniyle ilacı alamamanın zorluğunu yaşıyor. ilaç kullanımıyla birlikte oğlunda olumlu gelişmeler gözlediklerini söyleyen Arzu Çukurcu, koronavirüs salgını yüzünden ilaç alımının ertelendiğini belirtip, tedavinin aksamasından korktuklarını dile getirdi. Çiğli'de yaşayan Arzu (39) ve Uygar Çukurcu (34) çiftinin 5 yaşındaki oğlu SMA Tip 2 hastası Doruk, uzun süredir beklediği ilacına kavuştu. İlaçların ödeme kapsamına alınmasıyla İzmir'de dört doz ilaç kullanan SMA Tip 2 hastası Doruk Çukurcu, beşinci doz için onay verilmesine karşın pandemi nedeniyle ilacı alamamanın zorluğunu yaşıyor. İlaç kullanımıyla birlikte oğlunda olumlu gelişmeler gözlediklerini söyleyen Arzu Çukurcu, koronavirüs salgını yüzünden ilaç alımının ertelendiğini belirtip, tedavinin aksamasından korktuklarını dile getirdi. 6 ay arayla ilaç aldıklarını, son dozu ise 8 ay önce aldıklarını belirten Çukurgu, "1,5 ay önce beşinci dozu almamız gerekiyordu. İlaç alamadığı için oğlumda gerilemeler başladı. Eskisi kadar güçlü hissetmiyor. Eskiden kafasını daha iyi tutuyordu. Bacaklarını rahatça çekip itebiliyordu. Şimdi daha çabuk yorulmaya başladı. İlacı alamazsa bağışıklığı düşecek, hareketleri gerileyecek. O ilaç ayakta tutuyor çocuklarımızı. Her geçen gün gerileme oluyor. 'Yarın ne olacak' diye korku içinde yaşıyoruz" dedi. İlacı dört gözle beklediğini söyleyen minik Doruk da "Bana ilacımın verilmesini istiyorum. Daha güçlü olmak istiyorum, koşmak istiyorum" diye konuştu.