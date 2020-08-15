Emrah iddiası

GÖZTEPE'NIN dış transferde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ayrılan Emrah Başsan'la ilgilendiği iddia edildi. Geçen sezonki kadrosundan Beto, Castro, Jerome, Reis, Wilczek, Leo, Deniz Kadah ve kiralık sözleşmesi biten Serdar Gürler'le yollarını ayırmasına rağmen dış transferde şimdiye kadar yalnız 3'üncü Lig ekibi Kocaelispor'dan forvet Burak Süleyman'ı kadrosuna katan Göz-Göz'de taraftarlar heyecanla takviye beklerken, yönetimin kale ve forvet başta olmak üzere her mevkiye takviye arayışı sürüyor.