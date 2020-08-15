Esnaftan başıboş köpek tepkisi

Konak ilçesinde bulunan Gıda Çarşısı'ndaki sokak köpekleri, 15 yaşındaki Görkem Ali Caka'yı bacağından ısırdı. Yaralanan Caka, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda Çarşısı'nda çok fazla sokak köpeğinin bulunduğunu söyleyen esnaf, bunların sürekli insanlara saldırdığını anlatarak, yetkililerin çözüm bulmasını istedi. Çarşıda kargo şirketinde çalışan Ramazan Çiftçi ise, "8-10 tane köpek var. Bu köpekler gelip geçen insanlara saldırıyor. Biz devamlı burada çalıştığımızdan bize saldırmıyorlar. Köpeklerin buradan toplanması gerekiyor. Çoluk çocuk geliyor, kadınlar geliyor. Köpekler geçen gün bir kadına saldırdı. Biz olmasaydık ısıracaktı. Köpekten kaçtıklarında daha çok saldırıyor" diye konuştu. Gıda Çarşısı'nda 2 buçuk yıldır büfe işleten ve sokak hayvanlarını besleyen Mahmut Altındağ, "Geçen gün, eşiyle birlikte motosikletle giden hamile bir kadını köpekler saldırarak, motordan düşürdü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.