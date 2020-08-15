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İngılız turıst sevıncı

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
İngılız turıst sevıncı
YENI tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezona kötü bir başlangıç yapan turizm sektörü bayramda dolan tesislerle nefes aldı. Bayram sonrası ise yurt dışından gelen haberler sektör temsilcilerini mutlu etti. Son günlerde Rus turistlerin gelmesiyle sevinen sektör temsilcileri İngiliz pazarında yaşanan artışla da geleceğe umutla baktı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "İngiltere'den her gün artan bir talep var. Özellikle eylül ve ekim ayındaki sayılar sevindirici. Almanya'dan sonra diğer AB ülkelerinin de benzer kararı alacağını düşünüyoruz" dedi.
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İngılız turıst sevıncı
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