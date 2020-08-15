Karşıyaka’da 3 imza daha

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi iç transfer görüşmelerine başlayan geçen sezonun Play-Off finalisti Karşıyaka, sözleşmesi biten 9 futbolcudan kaptan Mustafa Aşan'dan sonra ikinci kaptan Cenk, Metin ve Arif'le de nikah tazeledi. Transfer yasaklısı kulüpte yıllardır kadronun vazgeçilmez isimlerinden olan 3 futbolcu 2'şer yıllığına sözleşme yeniledi. Sportif Direktör Atilla Güneş'in görüşme yaptığı Fatih ise düşünmek için süre istedi. Karşıyaka'da farklı kulüplerden teklifler alıp durumu belirsiz olan golcü Hakan Kuş'un da kulüpte kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Hakan'la da masaya oturulacak.

GÜRAÇAR GÜNDEMDE

TAKIMA geçen sezon final oynatan teknik direktör Soner Tolungüç'le şartlarda anlaşamayıp yollarını ayıran Karşıyaka'da yeni teknik adam arayışında Erman Güraçar ismi gündemde. Turgutluspor'dan ayrılan Cüneyt Biçer'le görüşüp beklemeye geçen yeşil-kırmızılılar, futbolculuk döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor dahil birçok Süper Lig kulübünde forma giyen Güraçar'ı değerlendiriyor.