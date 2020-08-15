Küçük Cafer’in yaşam savaşı

Çeşme ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf kanseri teşhisi konulan, ancak hastalığı bir süre sonra lösemiye dönüşen 11 yaşındaki Cafer Tunahan Gençoğlu, ilik nakliyle yaşama tutunmayı bekliyor. Muhittin Gençoğlu, oğlunun sağlığına kavuşması için yapılacak ilik nakli öncesinde, ara ara 0 RH negatif kan grubundan trombosit bağışına ihtiyaç duyduğunu belirtip, destek bekledikleri söyledi. Çeşme'de demir doğrama işiyle uğraşan üç çocuk sahibi Muhittin Gençoğlu, "Eşim üç çocuğumuzla birlikte bazı günler Kit-Vak'ın konuk evinde kalıyor. Ben işe gidip geliyorum. Bizden kan örnekleri alındı, onun sonuçları çıkacak. Daha sonra da Allah'ın izniyle yoğun bakımdan çıkarsa, ilik nakil arayışına başlayacağız. Şu an ara ara trombosit ihtiyacımız oluyor. Trombosit zor bulunuyor ve sadece 72 saat tutulabiliyor. O nedenle ihtiyaç oldukça donör arıyoruz. 0 RH negatif kan grubundan trombosit ihtiyacımız oluyor. Doktorlar yoğun bakımda da kemoterapiye devam ediyor. Kan değerleri düzelirse tedavisi devam edecek" diye konuştu.