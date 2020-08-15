Meclıs tatıle gırdı çankırı sahaya ındı

Büyük Millet Meclisi 27. Dönem II. Yasama Döneminin tamamlanmasıyla 1 Ekim 2020 tarihine kadar tatile girmişti. Bu durumu fırsat bilen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı; Çeşme, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere, Torbalı, Urla ve Balçova ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelerek kaymakamlık, il müdürlüğü, şirket, dernek, esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretleri boyunca tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde Türkiye'nin gelişmiş birçok ülkeye örnek olduğunu ifade eden Bölünmez Çankırı, "Türkiye şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleriyle 1 milyonu geçen sağlık personeliyle pandemi sürecinde önemli bir mücadele sergiliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin takoz siyasetine rağmen, istemezükçülük yapmalarına rağmen, ne gerek var demelerine rağmen yılmadı, adeta ileri görüşlülüğü ile devasa şehir hastanelerini yapmaya devam etti. Şimdilerde sağlık alanında adeta reform niteliğinde olan bu kararın ne kadar yerinde olduğuna sadece bizler değil tüm dünya şahitlik ediyor" ifadelerini kullandı.