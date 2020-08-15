Menemen’e korona şoku

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Kovid- 19 testi pozitif çıkan 10 kişi, evlerinde karantinaya alındı, tedavi süreci başlatıldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da da koronavirüs vakası çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile 1 destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi. Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları bildirildi. UMUT SESLERİTFF 1. Lig'de ikinci sezonunu geçiren Ekol Göz Menemenspor, geçen sezon Adanaspor'da forma giyen 10 numara pozisyonunda forma giyen Umut Sözen'i listesine aldı. Bonservisi elinde bulunan İzmirli oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün teklifine sıcak baktığı öğrenildi.