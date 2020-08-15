Sözünü yuttu!

ulaşımda ücretsiz 90 dakika uygulamasını ücretli hale getirmesi tepki çekti. Komisyonlarda ve mecliste Cumhur İttifakı'nın ret oyuna karşılık geçen önerge sonucu 12 yıldır herkesin büyük memnuniyetle kullandığı 90 dakika uygulaması Tunç Soyer dönemi ile rafa kalktı. İzmirli gençler, Egeli SABAH aracılığıyla Başkan Soyer'in seçim döneminde '90 dakika kalkmayacak' açıklamasını hatırlatarak 'yanlıştan dön' çağrısı yaptı. Konuyu, '90DakikamaDokunma' etiketiyle sosyal medyaya da taşıyan İzmirliler, duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞ KIZGIN

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Demet İyikanat, "Kısa mesafeler için belki sorun olmayabilir. Ama buradan Aliağa'ya işe gidenler var. Asgari ücretle çalışanlar var. Ben de asgari ücretle çalışan biri olarak zorlanacağım. Tunç Başkanımıza '90DakikamaDokunma' diyoruz. Umarım İzmir sesini duyurur" diye konuştu. Belediyenin '90 dakika' uygulamasına çok alıştığından bahseden Furkan Erkman ise, "Uzak yerlere gidenler için sıkıntı olur. İki üç aktarma yapanlar para ödemek zorunda kalacak. Bence 90 dakika uygulaması iyiydi. Epeyce bir süredir devam eden bu uygulamanın, değişmesi gerekli değildi" dedi. Uygulamanın neden kaldırıldığını ve ücretli hale geldiğini anlamadığını söyleyen Mehmet Yıldız (27) da, "İzmir'de bir yerden bir yere gitmek zaten 1,5 saatten fazla sürüyor. Uygulamanın kaldırılması çok saçma. Başkan Tunç Soyer seçim döneminde '90 Dakika kalkmayacak' açıklamasını çabuk unuttu" diye konuştu. Hasan Bora Helvacıoğlu ise, "90 dakikanın hepsini kapsamlı olarak kullanmıyorduk. Bu uygulamanın kaldırılıp 50 kuruş alınması, ne kadar daha fazla para koparılabilir mantığı bence. Yeni öğrendim ve bu konuda tepkiliyim. 120 dakika otobüse binip ne yapacağım? Toplu taşımayı o kadar saat kullanmıyorum zaten. Bunun için para ödemek çok saçma" diye konuştu. Tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılırken, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50'şer kuruş ödenecek. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Meclis onay verirse, ilk biniş ücreti 3.56 TL'den 3.46 TL'ye çekilecek. Tüm ulaşım araçlarını kullanan ve tam tarifeyle biniş yapan vatandaşlardan birinci ve ikinci aktarmalarda 0.50 TL aktarma ücreti alınacak. Ancak 90 dakika 120 dakikaya çıkartılacak.



İKI AKTARMAYA YÜZDE 25 ZAM

BAŞKAN Soyer'i eleştiren AK Partili meclis üyesi Erhan Çalışkan, "2008 yılında başlanan, yolcuya 90 dakika içerisinde ücretsiz aktarma imkanı taşıyan uygulama ortadan kaldırılıyor. Kamuoyundan gelen tepkileri azaltmak amacıyla aktarma yapma imkanı verilen süreyi 120 dakikaya çıkardıklarını söylüyorlar. Oysaki uygulama 120 dakikanın hiç bir faydası yok . Burada asıl yapılmak istenen ücretsiz aktarma işlemine son vermektir. İzmir'in ulaşım sistemi tüm mahallelerin, metro, İZBAN ve vapur iskelelerinde bulunan aktarma merkezlerine taşınması üzerine kurgulanmıştır. Merkez ilçelerde yaşayan ve aktarma yapmayan yolcuya yüzde 2 indirim yaptık diyorlar. Oysaki ulaşım sisteminin kurgusu gereği 1 kez aktarma yapan kişinin cebinden yüzde 13 zamlı ulaşım ücreti çıkacaktır. Eğer iki aktarma yapacaksanız cebinizden yüzde 25 zamlı para çıkacaktır. İzmir'liler Aziz Kocaoğlu'nu mumla arayacak sanırım" dedi.