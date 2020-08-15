Yeşil Çomlu Kavunu gün sayıyor

Bandırma ilçesine bağlı Yeşil Çomlu Mahallesi'nde hasadına başlanacak olan dünyaca ünlü Çomlu kavunu sofralardaki yerini almak için gün sayıyor. Balıkesir'den Tekirdağ'a, Bursa'dan Afyonkarahisar'a kadar birçok kavun tüccarının mahallelerine gelerek kavun almak için pazarlık yaptığını ifade eden üreticiler, "Kavunlarımızın en önemli özelliği susuz yetişmesi. Sürekli kavunumuzu tanıtıyoruz. Artık öyle bir duruma geldi ki bizden kavun çekirdeği almaya gelen vatandaşlar var. Yeşil Çomlu kavununu tarlalarına ekmek isteyen vatandaşlar gelip bizden çekirdeğini talep ediyor" dedi.