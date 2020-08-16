90 dakika kalktı ak parti terk etti

Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Tunç Soyer'in baskanlıgında gerçeklestirilen belediye meclisinin agustos ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ulasım zamları görüsüldü. 1 Eylül'den itibaren toplu ulasımda yüzde 5,6 zam yapılmasına ve 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasına, ikinci ve üçüncü binislerden 50 kurus ücret alınmasına iliskin teklif, AK Partili ve MHP'li üyelerin ret oylarına karsın oy çokluguyla kabul edildi. Buna göre, tek binis ücretinde 10 kurus indirim yapılarak 3,56 liradan 3,46 liraya düsürüldü. Ilk iki aktarmada 50'ser kurus alınırken, sonraki aktarmaların ücretsiz olması kararlastırıldı. Ögrenci, ögretmen ve 60 yas tarifelerinde ise bir degisiklik yapılmadı. AK Parti Izmir Büyüksehir Belediye Meclisi Grup Baskanvekili Özgür Hızal, "Kent artık ilklerin sehri degil zamların sehri olarak anılmaya baslandı. Bugün ulasım zammını sirinlestirmek için 'Aslında biz zam yapmıyoruz, fiyat düzenlemesi yapıyoruz' diyorlar. '3,56 lirayı 3,46 liraya düsürüyoruz. Birinci ve ikinci aktarmalarda 50'ser kurus alıyoruz' diyerek 50 kurusu küçümsüyorlar" dedi. CHP Genel Baskanı Kemal Kılıçdaroglu'nun, her fırsatta Izmir ulasımında uygulanan sistemi örnek gösterdigini belirten Hızal, "Soyer, adaylık sürecinde seçim vaatleri arasında, 'Kesinlikle 90 dakika uygulamasının kaldırılmayacagı' yönünde vaatlerde bulundu. Biz de Izmirliler de takdir ediyordu. Ama bugün CHP ve IYI Parti meclis üyelerinin oyları ile 12 yıllık saat gibi isleyen ve Izmirlilerin lehine olan ücretsiz 90 dakika uygulamasını sona erdiriyorlar. Hem bir taraftan Izmirlileri aktarma sistemine mahkum ettiler hem de bir taraftan bu sistem üzerinden Izmirlilerin cebine göz diktiler." diye konustu. Elestirilere yanıt veren Izmir Büyüksehir Belediyesi Baskanı Tunç Soyer ise ulasım zammını savundu. Kovid-19 sürecinde Büyüksehir Belediyesi gelirlerinde önemli bir kayıp oldugunu dile getiren Soyer, "Diger büyük illere göre en düsük toplu ulasım Izmir'dedir. Su an itibarıyla Ankara ve Istanbul'dan daha düsügüz" dedi. Dilek ve temenni kısmında Soyer ile konusma sürelerine uymadıgını belirttigi AK Partili meclis üyeleri arasında tartısma yasandı. Soyer'in "Biz sizi nasıl susturacagız? Nasıl herkes gibi dinleyeceksiniz. Simdi sizi çıkaracagım" sözleri üzerine AK Parti grubu toplantının yapıldıgı meclis salonunu terk etti.



'Tunç Soyer bizi susturamaz'



EGELİ Sabah'a konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Biz muhalefet olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Tunç Soyer değil, hiç kimse bizi susturamaz. AK Parti grubunu eleştirilerimizden dolayı susturmak istedi. Ama kurallar çerçevesinde eleştirilerimizi devam ettirdik. AK Parti grubunu salondan atacağını tehdidini duyunca protesto ettik. Tunç Soyer'in demokrasi anlayışını bir kez daha gördük. Tunç Soyer adeta demokrasi biçme görevini üstlenmiş. Aslında hadsizliğin dik alasını kendisi yapmaktadır. Tunç Soyer kimseye demokrasi biçemez. Karar merci Tunç Soyer değildir. Önce şehri yönetmeye baksın ve meclisi de daha demokratik anlayışla yönetsin" dedi.