Baraj yatırımı meyve verıyor

MANİSA'NIN Demirci ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı iki barajın faaliyete geçmesiyle suya kavuşan topraklarda ilk hasat yapıldı. Demirci'de Ayvaalan ve Kılavuzlar Sulama barajlarının tamamlanmasıyla arazisini sulama imkanı bulan 150'ye yakın çiftçi, turşuluk salatalık üretimine başladı. Bu yıl ilk kez hasat heyecanı yaşayan üreticiler, 500 ton civarında rekolte bekliyor. Geçen ay başlanan ve eylül sonuna kadar süren turşuluk salatalık hasadında sabahın erken saatlerinde tarlaya giren üreticiler, topladıkları salatalıkları çevre ilçelerde faaliyet gösteren turşu fabrikalarına satıyor. Salatalıklar kalibresine göre kilogramı 70 kuruş ile 3,75 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

HEDEF BİN TON

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, "Sulu tarıma başlayan üreticilerimizin ürünleri bereketlendi, değerlendi, verim arttı, gelirleri katlandı. İnşallah gelecek yıl salatalıkta rekolte hedefimiz bin ton" dedi. Salatalık üreticilerinden Ferit Türkyılmaz, 30 yıldır çiftçilik yaptığını, ilk kez ektiği arazisinde verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirterek, "Devletimiz mahallemize baraj yaptı. Bu yıl ilk kez ektim ve hasat yaptım. 6 dönüm araziden 20 bin lira kazanç elde ettim. Hedefim salatalık üretimini 15 dönüme çıkararak kazancımı daha da artırmak" diye konuştu.