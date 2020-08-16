Bel fıtığı deyip geçmeyin

Gözde Kuşadası Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gültekin Erdoğan, omurgada en çok görülen hastalıkların başında bel fıtığı geldiğini belirtti, bu rahatsızlıkta hızlı tanı ve tedavinin hastalığın ilerlemesinin önüne geçtiğini söyledi. Tanı ve tedavi hakkında bilgi veren Dr. Erdoğan, "Bel fıtığında MR ile kesin tanı konulduktan sonra fıtığın hangi aşamada olduğu belirleniyor. Eğer ilk iki aşamadaysa yatak istirahati, ilaç ve fizik tedavi ile tedavi süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Yatak istirahati ve ilaç tedavisine rağmen, ağrısı geçmeyen, bacak ve ayakta ciddi kuvvet kayıpları yaşayan kişilerde ise cerrahi müdahale gerçekleştiriyoruz. Mikro cerrahi yöntemi hastalara önemli avantajlar sunuyoruz. Küçük bir kesi ile yapıldığı için daha az travmaya neden oluyor. Hasta aynı gün ayağa kalkıyor. Ertesi gün evine dönebiliyor. 2-3 haftalık bir dinlenmenin ardından ise normal yaşantısına geri dönebiliyor" dedi.