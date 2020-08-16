Çeşme’de narkotik denetimi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Çeşme ilçesinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu Çeşme ilçesinde, Narko- timler ilçenin giriş ve çıkışında uygulama yaptı. Gece kulüpleri başta olmak üzere barlar ve diğer eğlence merkezleri, denetim kapsamında tek tek incelendi. Çok sayıda personelin katılımı ile gerçekleştirilen ani denetimde, narkotik köpekleri de yer aldı. Polis ekipleri eğlence merkezlerini denetlediği sırada, 'Leon' isimli narkotik köpeği ise mekanların otoparklarında bulunan araçların çevresinde arama yaptı. İncelemelerde uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı öğrenildi.