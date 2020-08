Ege’nin gururları

Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kurulusu Arastırmasından sonra ikinci 500 büyük sanayi kurulusunu da açıkladı. Ikinci 500 Sanayi Kurulusu Listesi'nde, Ege Bölgesi'nden 78 firma yer aldı. Üretimden satıs rakamlarına göre yapılan sıralamaya göre Izmir, ISO Ikinci 500 listesinde 40 firma ile temsil edilirken, Manisa'dan 13, Denizli'den 8 firma listeye girmeyi basardı. Izmir merkezli Roteks Tekstil Ihracat San. ve Tic. A.S., ISO Ikinci 500 listesinde genelde altıncı sıranın sahibi olurken, Ege Bölgesi'nden listeye giren firmalar arasında zirvenin sahibi oldu. Roteks Tekstil Ihracat San. ve Tic. A.S., 2018 yılına göre listede 41 sıra yukarı tırmanmayı basardı. Firma önümüzdeki yıl ISO Ilk 500 Listesine girmenin en güçlü adaylarından biri oldugunu ortaya koydu. Ege Ihracatçı Birlikleri Baskanı Jak Eskinazi, "ISO Ilk 1000 listesinde 160 firmamız yer aldı. 2018 yılında TIM Ilk 1000 Ihracatçı Listesinde de 158 firmamız vardı. Pandeminin ihracat rakamları üzerinde yol açtıgı hasarları bir an önce gidermek için çalısıyoruz. Pandemi nedeniyle fuarların iptal olması sonrasında Türkiye'de ilk dijital fuara ayakkabı ve saraciye sektöründe Shoedex 2020 ile imza attık. Ege Bölgesi'nin güçlü oldugu gıda sektöründe de 12-16 Ekim 2020 tarihlerinde gıda ihracatımızı arttırmak için dijital bir fuar hazırlıklarımız devam ediyor. 5-9 Kasım 2020 tarihlerinde ise; Çin Ithal Ürünler Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçeklestirecegiz" seklinde konustu.