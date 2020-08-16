Göztepe’de Semih sesleri

ADI Galatasaray ile de anılan ancak İstanbul ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli oyuncunun yeniden Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı. Petkimspor'da futbola başlayan ardında Altay altyapısına transfer olan Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip burada profesyonelliğe imza attı. Galatasaray'da gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen oyuncu 23 kez ay-yıldızlı formamızı terletti.



SİNAN BOLAT GELİYOR

Süper Lig'de 3 yıldır kaleyi koruyan Beto'nun ayrılması sonrası kaleci arayışına başlayan Göztepe, listesindeki isimlerden Sinan Bolat'la anlaşmaya yakın. Adı Beşiktaş ve eski takımı Galatasaray'la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor. A Milli Takım formasını da giyen Sinan, kariyerinde daha önce Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional ve son olarak Antwerp'te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan, Galatasaray'la 2014-15 sezonunda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı.