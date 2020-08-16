Karabağlar’da hurda tepkisi

Kaçak moloz ve hafriyat dökümü, asbest ve kimyasal atık gibi çevre kirlilikleriyle gündeme gelen Karabağlar'ın kırsal Uzundere Mahallesi'nde vatandaşlar, kaçak faaliyet gösterdiklerini söyledikleri hurda işletmelerine tepki gösterdi. Ruhsatsız olduğunu öne sürdükleri geri dönüşüm işletmelerinin bölgede sık sık yangınlara neden olduğunu belirten Uzundere Mahallesi Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, "Daha geçen 10 Ağustos'ta hurdacılar tarafından yangın çıkarıldı. Bu alan, İzmir'in oksijen kaynağı olan gür ormanların bulunduğu yerin hemen yanında. Ayrıca, Karabağlar Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Merkez Ambar da yine burada bulunuyor. Köylülerimiz geçen gün çıkan yangın sonrasında çok tedirgin oldu" dedi.

'SÖZ, LAFTA KALDI'

Karabağlar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından 9 Temmuz'da bir açıklama yayınlandığını belirten Gür, "Bu açıklamada, kendi belediye sınırları içinde, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden 12 kaçak hurdacı tespit ettiklerini ve işlemeler ile mülk sahiplerine buraları boşaltmaları ve çevre kirliliğini gidermeleri için 1 ay süre verildiğini ve aksi takdirde Çevre Kanunu kapsamında ceza kesilip hepsinin boşaltılacağını söylediler. Ancak aradan geçen süre boyunca bunların hiçbiri yapılmadı. Uzundereliler olarak yaklaşık 5 yıldır bu alandaki tüm kaçak faaliyetlere karşı yasal başvurular yaptık. Bugüne kadar belediyeler başta olmak üzere çeşitli yerlere 100'ün üzerinde dilekçe verildi ancak hiçbir sonuç elde edemedik" dedi. 300 yıllık geçmişi olan köyün yok sayıldığını söyleyen Gür, "Hem Büyükşehir'in merkez ambarları burada hem de burası İzmir Otoyolu'nun hemen kenarında. Gerek Büyükşehir'in ilgili birimleri gerekse de başkanlık makamının bu alanı görmemesi imkansız. Köylümüzün sağlığı tehlike altında ve sabrımız tükenme noktasına geldi. Yasal müeyyideler bellidir ve bunların uygulanmasını istiyoruz. Köylümüz oldukça rahatsız durumda. Dağlarının, ormanlarının tehlike altında olmasından dolayı oldukça üzgün" diye konuştu. Mahalleli Zeynep Gür, "Dünyanın adamı kamyonlarla gelip, gidiyor. Oralar hep bağ bahçeydi, şimdi hurdalık oldu" dedi.