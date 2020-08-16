Kiraz’a doğalgaz müjdesi

dogusunda bulunan Kiraz ilçesi en sonunda dogalgazına kavusuyor. Kiraz Belediye Baskanı Saliha Özçınar'ın çabaları ile Ödemis'ten Kiraz Ilçesi'ne 30 kilometre uzunlugunda çelik hat boru yapımı ve 1. Etap olarak merkez mahallelerinden 10 kilometre polietilen hat dösemesi yapılacak. Izmir Gaz tarafından yapılması planlanan dogalgaz çalısmaları merkezde Cumhuriyet, yeni mahalle, Istiklal, Kırköy Mahallelerinde olmak üzere ilk dört mahallede yapılacak. Kiraz ilçesindeki dogalgaz çalısmaları için 10 gün sonra ilk kazmanın cumhuriyet mahallesinde vurulması bekleniyor. Belediye Baskanı Saliha Özçınar, "Ilçemizin ihtiyacı olan dogalgazın her ilçede oldugu gibi Kiraz ilçesinde de olması için bir takım temaslarda bulunduk. Bu çalısmamız meyvesini verdi. Allah'ın izniyle biz bu isinde üstesinden gelerek ilçemizde dogalgaz için ilk kazmayı vurmus olacagız" dedi.