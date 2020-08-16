Petkim’de ilk hedef Play-Off

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Petkimspor'da genel menajer Levent Türknas, 2020-21 sezonunda ligde Play-Off hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi. Levent Türknas, "Şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde lider konumdayken pandemi nedeniyle beyaz sezon ilan edilmesi en çok bizi etkilemişti. Çünkü önemli derecede yatırım yaptığımız bir sezonu sokağa atma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştık. Neyse ki sancılı bir süreç yaşamış olsak da federasyonun kararı ile hak etmiş olduğumuz ING Basketbol Süper Lig biletine kavuşmuş olduk" dedi.