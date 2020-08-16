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Plaj fareleri tutuklandı

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Plaj fareleri tutuklandı
BALIKESİR'DE Ayvalık Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denize giren tatilcilerin çanta, telefon ve paralarını çalan hırsızlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, birçok plajda hırsızlık olayına karışan Dilara E. (26), Güşah Ö. (27) Bahriye G. (20), Ceyhun Ö. (23) ve Onur E.'den (27) oluşan çete üyelerini Ayvalık'ta yakaladı. İzmir plakalı bir otomobilde yakalanan 5 şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Dilara E., Güşah Ö., Bahriye G., Ceyhun Ö. ve Onur E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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Plaj fareleri tutuklandı
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