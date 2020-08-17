‘Alo belediye’ ile sorunlar çözülüyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belediye işlerinde bürokrasiye takılmaması için 'Çağrı Merkezi'ni hayata geçirdi. Vatandaşların, daha hızlı bir şekilde geri dönüş alabilmesini sağlamak amacıyla hizmet veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, telefonda aldığı taleplere çözümler üretiyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan 444 40 10 numaralı Büyükşehir Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat aralıksız olarak vatandaşların çağrılarını yanıtlıyor. Vatandaşların; istek ve şikâyetlerini kayıt altına alarak takibini gerçekleştiren çağrı merkezi çalışanları, işlerin gerçekleştirilme aşamalarıyla ilgili gerekli takibi yaparak vatandaşları bilgilendiriyor.Vatandaş memnuniyetini odak alarak titizlikle çalışmalarını sürdüren çağrı merkezi, aynı zamanda kurumsal aramaları da gerçekleştirerek sosyal medya ve Whatsapp İhbar Hattı üzerinden gelen talepleri de cevaplandırıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da sıklıkla ziyaret ederek vatandaşlarla sesli temasa geçtiği çağrı merkezinde, 2020 yılı başından bu yana geçen süreçte 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı.