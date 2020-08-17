BAÜN rektörü’nden Teknokent için davet

BALIKESIRÜniversitesi (BAÜN), milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefiyle 1 Ekim 2019 tarihinde Balıkesir Teknokent'i kurdu. Teknokent'te girişimcilere Ar-Ge projelerinin ticarileşme ve firmalaşması süreçlerinde destek sunulurken, firmaların çalışmalarında karşılaştıkları problemlerin çözümü ile uluslararası projelerin başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriliyor. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş 9 bin 970 metrekare kapalı alanı bulunan Balıkesir Teknokent bünyesinde 69 ofis, konferans salonu, sosyal donatı ve restoranın bulunduğunu belirterek, firmaları BAÜN ile işbirliği yapmak üzere Teknokent'e davet etti. Prof. Dr. İlter Kuş Teknokentler'in üniversite-sanayi iş birliğine uygun ortamlar oluşturduğunu da ifade ederek, Balıkesir Teknokent olarak bu durumu en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti.Rektör Kuş, "Balıkesir Teknokent 1 Ekim 2019 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Teknokentimizdeki ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Teknokentler, üniversite-sanayi iş birliğine uygun ortamlar oluşturmaktadır. 69 ofisin şu ana kadar 22'si kiralanmış olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de, firmalarımızı Balıkesir Teknokent'e davet ediyoruz" dedi.