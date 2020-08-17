Fatih Avrupa yollarında

öztepe'nin 2015 yılında TFF 2. Lig'den çıktığı sezon altyapıdan profesyonel yapıp liglerde hiç oynatmadan bedelsiz yolladığı stoper Fatih Kurucuk, Fatih Karagümrük'teki performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.Göztepe'nin yine altyapı patentli eski futbolcularından Salih Kurucuk'un oğlu olan Fatih, sarı-kırmızılılarda yetişip 2015 yılında 17 yaşındayken profesyonel yapıldı. Hayalini kurduğu A takımda 5 Türkiye Kupası maçı haricinde süre bulamayanÜmit Milli Takım'a kadar yükseldiği İstanbul temsilcisiyle genç yaşında basamakları tek tek çıkan Fatih, 2018-19'da 2. Lig, geçen sezon da 1. Lig'de Play-Off'ta şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e adım attı. Karagümrük'ün Süper Lig'e çıkmasına defansta görev yapmasına rağmen 24 maçta 5 golle katkı veren 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Fatih için Almanya ve İtalya temsilcilerinin bonservis bedeli sorduğu öğrenilirken Freiburg'un 1 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.BETO ile yollarını ayıran Sinan Bolat ve Serkan Kırıntılı ile ön görüşme yapan Göztepe, Medipol Başakşehir'den ayrılan A Milli kaleci Volkan Babacan ile prensipte anlaştı. Sidespor'un altyapısında kaleciliğe başlayan 31 yaşındaki Volkan; Fenerbahçe, İstanbulspor, Manisaspor ve Başakşehir'de görev yapıp 35 kez A Milli Takım'ın kalesini korudu. Volkan, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası maçlarında da 1 numaralı file bekçisi olarak görev yaptı.