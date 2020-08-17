Gerçekçi makyajlarıyla görenleri korkutuyor

İZMİRLİ 17 yaşındaki Azra Karabıyık, 14 yaşından bu yana makyajla ilgileniyor. Kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla makyaj yaptığını ifade eden Karabıyık'ın en büyük isteği ise ileride sinema stüdyolarında veya tiyatro kulislerinde makyaj üzerine çalışmak. Malzemelerin birçoğunu kendisi yapan Karabıyık, yakınlarını kandırmaktan da geri kalmıyor. Gerçekçi yaptığı makyajlarla yakınlarının karşısına çıkan Azra Karabıyık, kendisini o şekilde görenlerin bazen ambulansı aradığını bazen de çığlık attığını dile getirdi. Karabıyık, "İnsanlardan iyi tepkiler alıyorum ama kötü eleştiriler de oluyor. Şiddet konusunu makyaja yansıttığım için eleştirenler de çıkıyor ama şiddet her yerde var. Birçok insan şiddete karşı susuyor. Ben de sesimi makyaj yaparak duyuruyorum" dedi.